Amnistía Internacional dice que Camboya ha "fracasado en desmantelar" centros de estafa

El grupo de derechos humanos, con sede en Londres, denunció que las redadas, parte de una intensa propaganda por parte de Nom Pen, han fracasado tanto en la identificación y cierre de los complejos, como en la protección y asistencia a las víctimas.

AI identificó 33 nuevos centros en apenas un año, elevando su cifra de 53 en 2025 a 86 en 2026. Asimismo, solo encontró indicios de intervención estatal en 24 de ellos, frente a la versión oficial, que defiende haber actuado contra más de 250 de estos lugares.

"El Gobierno camboyano ha gestionado cuidadosamente la imagen pública de su campaña contra las estafas pero, detrás de cada titular sobre una redada o detención en un complejo, hay supervivientes de esclavitud, tortura y violación que apenas reciben apoyo", declaró la codirectora regional de AI, Montse Ferrer.

En estas instalaciones, controladas por mafias -muchas de origen chino-, trabajadores, voluntariamente o engañados, ejecutan sofisticados engaños bajo coacción y en ocasiones sometidos a torturas y vejaciones, a veces hasta la muerte, según han denunciado la ONU e investigaciones independientes.

Ninguno de los 73 supervivientes entrevistados por el grupo de derechos humanos había sido reconocido por las autoridades como víctima de trata, a pesar de que todos cumplían la definición que establece el derecho internacional.

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En este sentido, las autoridades camboyanas, en lugar de identificar y apoyar a las víctimas, las ha tratado sistemáticamente como migrantes irregulares, deteniéndolas sin acceso a abogados y cobrándolas multas por permanencia ilegal.

En julio de 2025, Camboya lanzó su mayor ofensiva contra las estafas digitales, con la promesa de erradicar las redes criminales responsables de estos fraudes que afectan a víctimas de todo el mundo y que, tras centrarse inicialmente en ciudadanos chinos, ampliaron el pasado año sus objetivos también a España y Latinoamérica.

Desde entonces, varios líderes de bandas de alto perfil han sido arrestados y las autoridades afirman haber desmantelado más de 200 centros de estafa.

Sin embargo, las conclusiones del informe sugieren que la complicidad entre las autoridades y los administradores de los complejos socavó la eficacia de la campaña, ya que, en ocasiones, los directivos de los centros estaban al tanto de las intervenciones policiales y podían huir.

Camboya, gobernado de forma autocrática por el Partido Popular de Hun Manet, hijo de Hun Sen, que estuvo a los mandos del país 40 años, no ha hecho pública información detallada sobre los sitios investigados ni ha aportado pruebas que respalden sus afirmaciones sobre los cierres, sostuvo AI.