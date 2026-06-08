Ascienden a cinco los muertos en Gaza por ataques israelíes, entre ellos un niño de 8 años

Según informó el hospital gazatí Al Shifa, un ataque al campamento de refugiados de Yabalia (norte de la franja) mató a tres personas, cuyos cuerpos fueron trasladados a este centro médico.

Una de las víctimas, agregaron las fuentes hospitalarias, fue identificada como Yad Yusef Suleiman, un niño de 8 años que falleció al ser alcanzado por un proyectil mientras se dirigía a la escuela.

Asimismo, la Media Luna Roja Palestina informó de que sus ambulancias evacuaron a siete heridos del lugar del ataque, que tuvo lugar cerca de la escuela Yemen Al Said y un puesto médico adyacente. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Campaña Al Saraya, según informó este servicio de emergencias.

Además, según informes de la Defensa Civil gazatí, sus equipos acudieron a la zona sureña de Al Atar, en Jan Yunis, donde dos proyectiles disparados con drones israelíes impactaron sobre un grupo de personas un par de horas antes.

Fuentes del personal médico del hospital gazatí de Al Nasser informaron de que el ataque acabó con la vida de al menos dos personas -que todavía no han sido identificadas-, cuyos cuerpos fueron trasladados a este centro médico en estado desmembrado.

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Además, cuatro personas resultaron heridas en un segundo ataque israelí al vehículo donde viajaban cerca de las localidades de Asda y Hamad, también al sur de la Franja, según informó la Media Luna Roja Palestina.

Los heridos, agregó este servicio de emergencias, fueron llevados al hospital de Al Amal, en Jan Yunis.

Por el momento el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

Más de 960 gazatíes han muerto en ataques del Ejército de Israel en Gaza desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

En las últimas semanas e ignorando la tregua vigente, Israel ha escalado sus bombardeos contra la Franja, justificándolos tras su ejecución como dirigidos altos cargos del grupo islamista Hamás o su brazo armado.

Solo a lo largo del fin de semana otras 18 personas fallecieron en ataques similares.

En total son más de 72.970 desde que Israel lanzó su ofensiva en octubre de 2023, en represalia por el ataque liderado de Hamás a su territorio en el que unas 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas.