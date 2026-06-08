Banco marroquí acuerda con fiscalía belga pagar 175 millones para cerrar caso judicial

Los acusados habían sido procesados ante el Tribunal Penal de Bruselas por actividades ilícitas desarrolladas entre el 1 de enero de 2003 y el 23 de diciembre de 2022, según explicó este lunes la Fiscalía en un comunicado.

Entre los cargos imputados figuraban el ejercicio ilegal de actividades bancarias, crediticias y de seguros, la solicitud pública ilegal de depósitos, la prestación ilícita de servicios de pago, la concesión ilegal de créditos de consumo e hipotecas, así como la intermediación financiera no autorizada y la conversión de los productos derivados de estos ilícitos.

La Fiscalía optó por aplicar la fórmula de los acuerdos penales ampliados, una herramienta que permite resolver la acción pública de manera segura, inmediata y definitiva mediante un desembolso económico, sin que la firma del pacto suponga una admisión de culpabilidad por parte de los implicados.

El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ratificó hoy la legalidad del acuerdo tras verificar que la millonaria cuantía pactada es "proporcional a la gravedad de las infracciones y a la personalidad de cada uno de los procesados", y declaró formalmente extinguido el procedimiento judicial tras certificarse el pago efectivo de las cantidades.

Tras el cierre del caso, el Ministerio Fiscal destacó que este resultado "demuestra la importancia estratégica que concede a la lucha contra la delincuencia financiera, económica y fiscal".

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El Fiscal Federal anunció que intensificará estas actuaciones en el futuro a través de una sección financiera de nueva creación, cuyas bases quedan asentadas con este caso, y que operará en estrecha colaboración con la sección de delincuencia organizada de la Fiscalía.