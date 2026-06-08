Bancos rumanos recurrirán multas por supuesta colusión en el mercado interbancario

En comunicados de prensa, las entidades financieras acusadas rechazaron la decisión del Consejo de la Competencia rumano de sancionarlas con un total de 3.730 millones de lei (710 millones de euros, 812 millones de dólares), anunciada el domingo.

Tras una investigación, el citado organismo concluyó que diez importantes bancos infringieron la normativa de competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) al intercambiar información para coordinar sus acciones y manipular los índices interbancarios de unos tipos de interés llamados 'Robor', la tasa de interés promedio a la que los bancos en Rumanía se prestan dinero entre sí en la moneda local.

Las multas totales ascienden al 3,8% del patrimonio total del sistema bancario o al 0,38 % de sus activos totales. Los diez bancos concentran la mayor parte, aunque no la totalidad, de los activos y el patrimonio del sistema bancario, según el portal 'romania-insider.com'.

El CEC Bank publicó hoy en su web una nota manifestando su "profunda preocupación y su total desacuerdo" con el dictamen y rechazando "categóricamente cualquier acusación de manipulación del tipo de interés".

Se trata de "una decisión que consideramos profundamente injustificada, carente de una base jurídica sólida y basada en interpretaciones erróneas de los mecanismos del mercado", señala la nota.

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Añade que el CEC Bank agotará todas las instancias, incluidas los tribunales europeos, para impugnar la multa de 332,98 millones de (63 millones de euros) que le impuso el Consejo de Competencia.

Muy similares han sido las reacciones de otras entidades multadas, como Banca Transilvania, que afronta la multa más elevada, de 875,74 millones de lei (166 millones euros), Raiffeisen Bank Romania (89 millones de euros), UniCredit Bank (82 millones de euros), BRD-Groupe Societe Generale (78 millones de euros) o ING Bank N.V. Amsterdam Bucharest Branch (77 millones de euros).