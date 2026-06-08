Bolsa mexicana cae 0,74 %, liga cuatro cierres a la baja y pierde piso de 66.000 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC cerró la sesión con una pérdida de 0,74 %, "cayendo en siete de las últimas ocho sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 23 de marzo", cuando registró 64.370,95 unidades.

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Gentera (-4,42 %), Cemex (-3,03 %), Chedraui (-2,28 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-1,83 %) y Liverpool (-1,71 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con este movimiento el mercado mexicano en lo que va de junio ha retrocedido un -4,21 % aunque en el año registra un avance del 2,16 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,46 unidades por billete verde, frente a los 17,48 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 203 millones de títulos por un importe de 16.163 millones de pesos (unos 925,7 millones de dólares).

De las 734 empresas que cotizaron en la sesión, 322 cerraron con sus precios al alza, 385 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 7,75 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 3,6 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Minsa (MINSA B), con el 2 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el -6,76 %; de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el -4,29 %, y de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el –3,9 %.