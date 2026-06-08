Canciller paraguayo y viceministra de Japón hablan sobre visita del príncipe Akishino

Así lo dio a conocer en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, e indicó que ambos funcionarios "abordaron diversos temas de la agenda bilateral" durante el encuentro.

La visita del príncipe Akishino de Japón, hermano del emperador Naruhito y primero en la línea de sucesión, junto a su esposa, la princesa Kiko de Akishino, se dio a conocer en marzo pasado, informó entonces la agencia japonesa de noticias Jiji Press.

En Paraguay, que estableció relaciones diplomáticas con Japón el 17 de noviembre de 1919, se estima que residen unos 10.000 inmigrantes de la comunidad nikkei.

Durante la audiencia, el jefe de la diplomacia paraguaya y la viceministra japonesa también hablaron sobre las conversaciones entre el Mercosur -el bloque integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, este último en proceso de adhesión plena- y Japón, como parte del marco de asociación estratégica alcanzado por ambas partes en 2025.

Paraguay ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Mercosur, que entregará el 30 de junio venidero a Uruguay.

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Igualmente hizo parte de la agenda de la reunión las oportunidades que ofrece la región del Indo-Pacífico, agregó la Cancillería en su nota.

De la cita también participaron el viceministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, y el embajador de Japón en Asunción, Katsumi Itagaki.