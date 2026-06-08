Cancilleres de España y Paraguay destacan acuerdo UE-Mercosur y Cumbre Iberoamericana

En un comunicado, el despacho de Estado indicó que Ramírez recibió una llamada telefónica de Albares, oportunidad en la que abordaron "temas de la agenda bilateral y regional".

"Ambos ministros coincidieron en destacar el excelente estado de las relaciones entre Paraguay y España, sustentadas en valores compartidos como la defensa de la democracia y del derecho internacional en los foros multilaterales", señaló la nota.

En particular, los funcionarios dialogaron sobre el acuerdo entre la UE y el Mercosur -mecanismo integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y al que Bolivia está en proceso de adhesión plena-, firmado en enero pasado por ambos bloques, después de más de 25 años de negociaciones.

Albares -agregó la Cancillería paraguaya- destacó "el valor estratégico de este instrumento para el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre Paraguay, España y ambas regiones".

Por su parte, Ramírez reafirmó la "alta prioridad" que el Gobierno de Paraguay otorga a ese acuerdo, al considerarlo "una herramienta clave para dinamizar el intercambio comercial y contribuir al desarrollo socioeconómico de los ciudadanos de ambas regiones".

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El pacto crea un mercado de 700 millones de personas en el que se eliminarán más del 90 % de los aranceles.

De igual forma, Albares agradeció, según la comunicación oficial, que este país suramericano confirmara su participación "al más alto nivel" en la XXX Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en Madrid del 3 al 5 de noviembre venidero.

No se detalló, sin embargo, si el presidente paraguayo, Santiago Peña, acudirá al encuentro.

La cita iberoamericana tendrá como lema "Iberoamérica: juntos construimos nuestra comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro", recordó la Cancillería española.

Además, ambos ministros dialogaron acerca del Memorándum de Entendimiento sobre Migración Circular suscrito por ambos países en 2025, y cuya implementación comenzó en marzo pasado con el viaje de un primer grupo de 45 trabajadores agrícolas paraguayos rumbo a España como parte de un plan piloto.