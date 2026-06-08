Cerca de 140 diputados británicos piden vetar el comercio con los asentamientos israelíes

En un carta remitida a la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, los parlamentarios exigen "medidas urgentes y concretas para contrarrestar la escalada de violaciones contra los palestinos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, en particular poniendo fin al comercio con los asentamientos israelíes ilegales".

Los firmantes son solo una parte del grupo parlamentario laborista en la Cámara de los Comunes, donde la formación gobernante tiene 402 de 650 escaños, lo que da una idea de cómo la 'cuestión palestina' es divisiva dentro del partido desde hace mucho tiempo.

Estos diputados señalan que la Corte Internacional de Justicia ha indicado a terceros Estados que no entablen 'relaciones comerciales con Israel en lo relativo a los territorios palestinos ocupados'.

Apuntan además que ya existe un precedente en la política británica de no comerciar con territorios ocupados ilegalmente, como es el caso de Crimea y otras zonas de la Ucrania ocupada, lo que, argumentan, facilitaría el trámite legislativo al Ejecutivo.

Los signatarios recuerdan asimismo que al menos once países de la UE han pedido a la Comisión Europea que prohíba el comercio con los asentamientos, mientras que varios Estados "están avanzando de forma unilateral ante la ausencia de una posición común".

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"España ya está aplicando una prohibición e Irlanda, Países Bajos y Bélgica están tramitando legislación para establecer las suyas", dicen los diputados, que constatan que "el Reino Unido no tiene por qué esperar a una posición común de la UE".

Según varias fuentes, Israel aprobó 34 nuevos asentamientos solo en abril de 2026, la mitad de los autorizados durante todo el año récord de 2025.

Naciones Unidas informó en marzo de que la expansión de los asentamientos y la anexión de Cisjordania están impulsando desplazamientos forzosos masivos, "a lo que se suma una violencia de los colonos que también se encuentra fuera de control", escriben los políticos en la misiva.

"Existe una necesidad urgente de exigir responsabilidades y de imponer consecuencias concretas en respuesta a las violaciones cometidas por Israel contra los palestinos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, cuya gravedad aumenta día tras día", afirman.

"Creemos que poner fin al comercio con los asentamientos constituye un paso fundamental y le instamos a iniciar cuanto antes los procedimientos necesarios para establecer dicha prohibición", añaden.