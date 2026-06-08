Chile dice que restablecimiento de relaciones "depende de la voluntad de Venezuela"

"La idea es que esto sea lo antes posible, pero depende también de la voluntad de Venezuela", dijo Pérez Mackenna a la prensa, a la salida de una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la propuesta de nuevos aranceles de Estados Unidos.

"Estamos empeñados en conseguir el restablecimiento de relaciones consulares. Eso partió de un diálogo con su canciller en la CELAC, (un) proceso que continúa", añadió, en referencia a la reunión que sostuvo con su homólogo, Yván Eduardo Gil, en marzo pasado.

Posterior a ese encuentro, Chile informó que también envió una nota diplomática formal para avanzar en el proceso administrativo.

El Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast ha reiterado en varias ocasiones que el restablecimiento de relaciones consulares es "esencial" para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos irregulares en vuelos hacia Caracas, lo cual fue una de sus promesas de campaña.

De acuerdo a medios locales, hay más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

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Los vínculos diplomáticos entre Santiago y Caracas se rompieron tras las elecciones venezolanas de 2024, después de que el Gobierno chileno del expresidente Gabriel Boric cuestionara la transparencia de los comicios y denunciara irregularidades en el proceso.

La situación derivó en que Venezuela retiró a todo su personal diplomático de Chile y exigió la salida de los representantes chilenos, una decisión que ha afectado a cientos de miles de ciudadanos y ha complicado los mecanismos de cooperación y seguridad entre ambos países.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos.