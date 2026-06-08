Chile enviará más ayuda humanitaria a Bolivia ante escasez por bloqueos de carreteras

"Estamos decididos a seguir cooperando. Vamos a enviar nueva ayuda. Esperamos que en el mes de junio", señaló Pérez Mackenna en un punto de prensa sostenido en la Cancillería, a pasos del palacio presidencial de La Moneda en la capital.

"Estamos en permanente diálogo con nuestros hermanos de Bolivia", subrayó.

Chile envío a fines de mayo hacia La Paz un avión Hércules de la Fuerza Aérea cargado con ayuda humanitaria, específicamente 480 cajas de alimentos correspondientes a kits de 4x4, es decir, lo suficiente para alimentar a cuatro personas por cuatro días.

Junto a otros países de la región, Chile ha manifestado su preocupación por la situación de violencia que se vive en el país altiplánico, una crisis que deja al menos una decena de fallecidos.

Miles de sindicalistas y campesinos a lo largo de todo el país exigen al renuncia del presidente, Rodrigo Paz, a quien acusan de haberles marginado de las decisiones gubernamentales pese a que aseguran haberle asegurado la victoria en los comicios de 2025.

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Durante esta jornada, Paz promulgó la ley de Regulación de Estados Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas y los bloqueos de carreteras.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, con excepción del periodo comprendido entre 1975 y 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Paz, que asistió a la investidura del mandatario chileno, José Antonio Kast, en marzo pasado, ha manifestado reiteradas veces su intención de avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima que su país arrastra hace décadas.

En noviembre del año pasado, el expresidente de Chile Gabriel Boric (2022-2026) asistió a la investidura de Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.