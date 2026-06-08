Condenan en ausencia a 10 años cárcel a Jodorkovski por 'información falsa' sobre guerra

Según el medio, la sentencia fue dictada en el Tribunal de Distrito Meschanski de la capital rusa.

Además, las autoridades rusas prohibieron a Jodorkovski administrar sitios web durante cinco años.

Esta nueva causa contra el exmagnate fue incoada a raíz de una publicación en Twitter y un video en su canal de YouTube.

En septiembre de 2022, Jodorkovski publicó una foto de una "carta filtrada" supuestamente enviada por la viceministra de Finanzas, Irina Okladnikova, al viceprimer ministro Dmitri Grigorenko, según la cual a mediados de agosto de 2022, 48.759 soldados rusos habían muerto en la guerra de Ucrania.

Según la misiva citada, las autoridades rusas pagaron entre fines de febrero y fines de agosto 361.400 millones de rublos (5.171 millones de dólares) de indemminzación a los familiares de los soldados muertos.

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Se trataría de 7,4 millones de rublos (105.881 dólares) por militar caído en combate.

Esto eleva la cifra de caídos a casi 49.000, lo que difiere de las cifras oficiales de bajas, por lo que la Fiscalía rusa acusó a Jodorkovski de falsificar la carta.

Además, fue acusado por un video sobre el bombardeo del hospital infantil Okhmatdet en Kiev, publicado en su canal de YouTube en julio de 2024.

Según Mediazona, el abogado defensor del oligarca solicitó su absolución, al señalar que este vive fuera del país y no podía saber que la información utilizada "era deliberadamente falsa".

En octubre pasado, el FSB informó sobre otro caso penal contra el oligarca y otros miembros del Comité Antibélico de Rusia fundado por él. Se le acusó de pertenecer a una organización terrorista, de instigar la toma violenta del poder e incitar públicamente al terrorismo.

Además, acusó a los miembros de la organización de financiar "unidades nacionalistas paramilitares ucranianas" y reclutar personas para unirse a ellas, con el objetivo de tomar el poder en la Federación Rusa "por la fuerza".

En marzo de este año, el Comité Antibélico de Rusia fue declarado organización terrorista.

El expropietario de la petrolera Yukos y en su momento el hombre más rico de Rusia pasó 10 años en la cárcel y a su salida se convirtió en uno de los principales opositores al Kremlin en el exilio.

Jodorkovski, de 62 años, reside en el Reino Unido y critica abiertamente la política del presidente ruso, Vladímir Putin.