Correismo dice que ya tiene partido político para disputar las locales pese a suspensión

"Tenemos partido nacional, aunque la Revolución Ciudadana esté suspendida de manera ilegal e ilegítima, tenemos partido nacional que va a auspiciar y en el que vamos a estar los cuadros de hombres y mujeres de la Revolución Ciudadana, enfrentando la contienda electoral territorial", dijo en el programa 'La Dominga'.

Avanzó que se pondrán "de acuerdo para dar una información certera y apropiada sobre la lista que los acogerá pues no terciarán bajo la bandera de la lista 5, ya que la RC está siendo investigada en el marco del caso 'Caja Chica', que indaga una supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2023 de Ecuador con dinero aparentemente procedente de Venezuela.

La RC fue suspendida por nueve meses en marzo pasado por el juez tras admitir a trámite una denuncia supuestamente presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la medida argumentando la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político.

Para el correísmo, la suspensión es parte de una supuesta "persecución política" que presuntamente busca evitar su participación en las elecciones locales inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027, pero que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó para el próximo 29 de noviembre por el impacto que causaría un eventual fenómeno de El Niño en el país el próximo año, lo que ha sido criticado por la oposición.

Por otra parte, Rivadeneira subrayó que una jueza ratificó este domingo que el partido de izquierdas Unidad Popular (UP) sigue vigente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado miércoles, la jueza Ivonne Coloma, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la decisión del CNE de eliminar del registro nacional de organizaciones políticas a UP, uno de los pocos movimientos de izquierda que persisten en el país andino.

Coloma aceptó la impugnación presentada por el director nacional de UP, Geovanni Atarihuana, y declaró la nulidad de las resoluciones emitidas por el pleno del CNE en las que se oficializaba la cancelación del partido, al determinar, entre otros puntos, que la decisión fue tomada "fuera del límite temporal".

El pasado 26 de abril, el pleno del CNE oficializó la eliminación de UP y también del movimiento Construye del registro nacional de organizaciones políticas, por la supuesta reducción de su militancia.

Sin embargo, Atarihuana señaló en ese entonces que el organismo no había "podido demostrar" que el partido que dirige haya disminuido al 50 % su registro de afiliados, si no que solo se había certificado la desafiliación de 1.483 personas en los últimos seis años, lo que -dijo- es "menos del 1 %".

El dirigente político también sostuvo que la decisión se había tomado fuera de tiempo, ya que el plazo para oficializar las cancelaciones había terminado el 3 de abril, y que la eliminación del partido y la proscripción de otros de oposición supuestamente buscaba beneficiar al presidente del país, Daniel Noboa, de cara a los comicios locales del próximo 29 de noviembre.