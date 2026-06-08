Cuba avanza un proyecto de Ley que reduce la estructura ministerial de 27 a 20

De esa unión surgirá el nuevo Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, que se encargará de la planificación de la economía, el desarrollo económico y social, financiero, presupuestario, tributario, contable, tesorería, patrimonio, precios, crédito público y seguro.

El texto de la nueva ley indica en uno de sus apartados que "resulta necesario, [...], reordenar, redimensionar y perfeccionar la organización de la Administración Central del Estado, con el propósito de lograr mayor eficacia en la función administrativa".

Entre los cambios que plantea está la creación del Ministerio de Agroalimentación, que se ocupará de "dirigir y controlar la política estatal en materia de posesión y uso sostenible de la superficie agropecuaria y forestal del país, la producción agropecuaria, cañera (caña de azúcar)y forestal; la industria alimentaria, el azúcar y sus derivados, bebidas y licores, así como la actividad de pesca, y su comercialización".

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel avanzó durante una entrevista el pasado abril que se recortaría el aparato ministerial para buscar la eficiencia en tiempos de grave crisis económica y reducir la burocracia.

El proyecto legislativo, que probablemente se presentará a la aprobación de la ANPP (Parlamento unicameral) en su sesión del próximo julio, prevé convertir en Ministerio al Instituto de Información y Comunicación Social.

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Asimismo, instituye el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que reúne medio ambiente, recursos hidráulicos, ordenamiento territorial, urbanismo, catastro nacional y vivienda.

Otras de las reformas del aparato estatal recaen en el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) que se transformará en el Ministerio de Deportes y Recreación.

Asimismo el actual Ministerio de Educación Superior asimilará las funciones de ciencia y tecnología, mientras que la cartera de industria se unificará con la de construcción.

El resto de los ministerios son los de Comercio e Inversión Extranjera; Cultura; Educación, Energía y Minas; Comunicaciones; Justicia; Relaciones Exteriores, Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social; Turismo; Fuerzas Armadas Revolucionarias; Interior y Transporte:

Esta Ley entrará en vigor 60 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, y a partir de entonces los ministros contarán con un plazo de hasta un año para realizar los movimientos organizativos en el organismo que dirigen.

Esta reorganización tiene lugar en un momento en el que Cuba arrastra una crisis económica agravada en los últimos cinco años con la contracción del 11 % de su producto interno bruto (PIB), un poder adquisitivo nacional diezmado, además de un agudo deterioro de su sistema eléctroenergético y el desabastecimiento de combustibles y la escasez de alimentos y medicinas.

El Gobierno cubano, que reconoce ineficiencias propias, responsabiliza principalmente a las sanciones de Estados Unidos de la grave situación en que está sumido el país.

La crisis económica en la isla se refleja en los apagones constantes de hasta 20 horas o más al día, irregularidades en el abastecimiento de agua corriente, el escaso transporte público y la pérdida del valor de la moneda local ante la dolarización parcial de la economía, entre otras cuestiones.