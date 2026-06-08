Día 3 del papa en España: Despedida multitudinaria y entusiasta de Madrid

Un baño de masas que ha puesto de manifiesto la repercusión de una visita con numerosos actos privados y públicos, en los que León XIV ha conectado con sus mensajes de alto contenido político, social y apostólico.

Ante los obispos españoles, el papa León XIV ha dicho que, frente a "esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado (...). Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación".

Poco después, el papa se reunió con seis víctimas durante más de una hora en la Nunciatura de Madrid, donde se aloja durante su estancia en la capital.

En su visita a la catedral de la Almudena, patrona de Madrid, animó a "destruir muros" para "construir algo hermoso"; y en el Santiago Bernabéu, el estadio de fútbol del Real Madrid, hizo un llamamiento a los católicos a "hacer crecer la justicia y la fraternidad".

En una imagen inédita en la polarizada política española: diputados y senadores de todos los signos políticos -excepto los representantes de Podemos (izquierda) y los de BNG (nacionalistas de Galicia, en el noroeste del país), que se ausentaron- se pusieron en pie y aplaudieron juntos, durante siete minutos, al pontífice.

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"La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre", dijo el papa al inicio de su discurso en el acto que reunió a ochenta mil fieles de la diócesis de Madrid en el estadio.

"Al llegar, sentíamos cierto temor por las historias que habíamos escuchado sobre el racismo y discriminación. Sin embargo, nuestra experiencia fue completamente distinta. Desde el primer día, España nos acogió con los brazos abiertos", dijo el matrimonio peruano en el encuentro en el Bernabéu a León XIV, que vivió casi cuatro décadas en ese país suramericano y tiene también su nacionalidad.

León XIV, que dedicó su primera encíclica -'Magnifica humanitas'- a esa nueva tecnología ,que ha de ser "desarmada" del demonio, la exclusión y la muerte, ha contado a los obispos españoles este lunes que, antes de partir hacia España, le preguntó a la IA "qué debería decir el papa" a los prelados españoles.

Y la conocida como inteligencia artificial le respondió como si el papa Francisco siguiera vivo. "El papa Francisco diría…", comenzó a decir la IA, y León XIV le paró y le dijo: "Creo que hay otro papa".

Tras esta corrección, la IA le contestó: "Ah, es cierto, ahora es el papa León".