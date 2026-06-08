Dimite la canciller de Ecuador y designan a Roberto Kury como su reemplazo

Sommerfeld informó sobre su renuncia en una extensa carta publicada en las redes sociales de la Cancillería, en la que asevera que dimite por motivos personales y de salud.

El documento, en el que hace un repaso de su gestión y señala que trabajó para fortalecer las relaciones de Ecuador con el mundo, circuló pocos minutos antes de un comunicado de la Presidencia en el que se informa de la designación de Kury, quien se desempeñaba como ministro de Telecomunicaciones.

El cambio en la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ocurre en momentos en que Noboa ha iniciado un nuevo proceso de reestructuración del Ejecutivo.

El pasado jueves, el Gobierno anunció la fusión de ocho ministerios y secretarías como parte de un "proceso de optimización institucional", después de que Noboa adelantara el miércoles que iba a reducir de 14 a 10 las carteras de Estado, una medida similar a la que tomó en julio pasado.

"Durante mi gestión, trabajé para posicionar al Ecuador en lo más alto de la diplomacia internacional, fortaleciendo nuestras relaciones con el mundo, en defensa de los intereses nacionales; con el fin de construir un país más seguro, con mayor desarrollo y que finalmente se traduzca en la creación de mayor empleo y oportunidades para todos", anotó Sommerfeld.

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Aseveró que bajo el liderazgo de Noboa, se logró recuperar la presencia, la credibilidad, la confianza y el prestigio de Ecuador en los espacios regionales y globales.

La Presidencia señaló que Noboa reconoció y agradeció a Sommmerfeld por su "entrega, compromiso y servicio al país" y destacó sus esfuerzos por -entre otros aspectos- ampliar la cooperación estratégica con países aliados y posicionar la lucha del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado trasnacional.