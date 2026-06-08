Dominado el incendio del Alentejo (Portugal) tras arrasar unas 700 hectáreas

El fuego se inició en la zona de Monte da Negrita, en la freguesía de Santo Aleixo da Restauração, en el distrito de Beja, y movilizó a más de 140 efectivos, decenas de vehículos y varios medios aéreos, de acuerdo con datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil.

Según una evaluación provisional divulgada por el Servicio Municipal de Protección Civil de Moura, las llamas consumieron alrededor de 700 hectáreas de pastos, olivares y monte bajo.

En las labores de extinción colaboraron con los equipos portugueses dos grupos de bomberos forestales españoles con dos autobombas desplazados desde Andalucía (sur) en virtud del convenio de colaboración para incendios forestales entre territorios fronterizos.

Las autoridades mantuvieron durante la noche efectivos sobre el terreno para realizar labores de vigilancia y control de la brasas y evitar posibles reactivaciones del incendio.