Egipto insta a un "rápido" acuerdo entre EEUU e Irán para evitar mayor escalada regional

"Egipto afirma la importancia fundamental de un acuerdo rápido entre Estados Unidos e Irán que atienda las preocupaciones de todas las partes involucradas, en particular de los países de la región, y que contribuya a evitar la escalada de tensiones", señaló en un comunicado el Ministerio de Exteriores egipcio.

La reacción de El Cairo llega después de que anoche se reactivaran los intercambios directos de misiles entre Irán e Israel, tras el ataque iraní a territorio israelí en represalia por el bombardeo del Estado hebreo a la capital libanesa Beirut horas antes, que es línea roja para el país persa.

Al mismo tiempo, los rebeldes hutíes del Yemen también lanzaron un misil al territorio israelí que, según el Ejército israelí, fue interceptado, y aseguraron que impondrán de nuevo el bloqueo a la navegación marítima israelí en el mar Rojo.

El departamento de Exteriores egipcio reiteró la importancia de llegar "rápidamente" a un acuerdo para "restablecer la seguridad y la estabilidad" en la región y "abordar todas las cuestiones pendientes, incluido el programa nuclear iraní y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, contribuyendo así a la resolución definitiva del conflicto".

Asimismo, llamó a todas las partes a que respeten el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, "en particular el respeto a la soberanía de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos, la prohibición del uso de la fuerza para la solución de controversias, priorizando soluciones diplomáticas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Cairo subrayó la necesidad de "evitar la escalada y crear un ambiente propicio para alcanzar consensos que permitan abordar las crisis restantes en la región, sobre todo la cuestión palestina, que constituye el núcleo del conflicto regional".

Egipto, uno de los principales mediadores en el conflicto en Gaza, abogó por reorientar "la atención hacia la trágica situación" en la Franja y Cisjordania, y trabajar para la implementación de la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, "e iniciar de inmediato la implementación de los requisitos de la segunda fase".