Ejército israelí se prepara para "varios días o el tiempo necesario" de conflicto con Irán

"Las Fuerzas de Defensa de Israel se están preparando para un abanico de opciones que van desde varios días hasta el tiempo que sea necesario", indicó dicha fuente, que señaló que la actual no se trata de una operación nueva y distinta de la lanzada por Israel contra Irán el pasado febrero, sino una continuación de la misma.

Minutos antes, otro oficial militar israelí realizó un reporte de la situación operativa hasta el momento, detallando que Irán ha lanzado "unos 30 misiles balísticos" contra Israel desde anoche, cuando se produjo el primer ataque de Teherán contra territorio israelí desde el alto el fuego entre Irán y EE.UU. del pasado mes de abril.

Ni estos ataques ni dos misiles lanzados en las últimas horas hacia Israel por los hutíes del Yemen (aliados de Irán), uno de los cuales ni siquiera llegó a territorio israelí, han dejado víctimas, según el oficial militar.

"Durante la noche, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) respondieron atacando objetivos militares iraníes (...) Decenas de aviones israelíes atacaron el sistema de defensa aérea del régimen iraní", agregó el mismo oficial para confirmar que ya esta mañana llevaron a cabo un ataque contra el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán.

"En este complejo se producen materiales químicos que se utilizan para misiles balísticos que se disparan contra Israel. Los ataques y los daños al complejo interrumpen su capacidad de fabricar diversos tipos de armas que utilizan contra países como Israel, pero no solo contra Israel, sino contra todo Oriente Medio", completó.

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Asimismo, indicó que el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, ha hablado dos veces con el comandante del Mando Central estadounidense (Centcom) y están "abordando la situación".

Anoche se reactivaron los intercambios directos de misiles entre Irán e Israel, tras el ataque iraní a territorio israelí en represalia por el bombardeo del Estado hebreo a Beirut horas antes.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Irán y EE.UU., Teherán había advertido de que el frente libanés, donde Israel continúa expandiendo su ocupación al sur del país y mantiene enfrentamientos con la milicia chií Hizbulá, debía estar incluido en el cese de las hostilidades.