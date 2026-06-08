El 68 % de españoles cree que importar menos combustibles fósiles hace a la UE más segura

El sondeo fue realizado por YouGov para los centros de análisis E3G, Transporte & Medioambiente y la Alianza para la Electrificación a partir de una muestra representativa de 5.000 personas de los cinco países más poblados de la Unión Europea (España, Francia, Italia, Alemania y Polonia) entre el 6 y el 18 de mayo.

Y el resultado refleja un apoyo mayoritario a la electrificación, la inversión en energías limpias y la cooperación europea en materia energética.

En el conjunto de los cinco países, el 64 % de los encuestados cree que importar menos combustibles fósiles reforzaría la seguridad de Europa, mientras que ocho de cada diez defienden que los países europeos trabajen juntos en este ámbito.

España figura entre los países con mayor apoyo a estas medidas, pues el 56 % de los españoles respalda la financiación pública de los vehículos eléctricos y el 59 % apoya ayudas a las bombas de calor.

Además, el 63 % se muestra favorable a que la UE financie la fabricación de vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga.

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El estudio señala también que estas posiciones trascienden la división tradicional entre izquierda y derecha.

Entre los votantes del Partido Popular, formación de centroderecha, el 55 % apoya más respaldo público a las bombas de calor, el 65 % defiende más apoyo europeo a los vehículos eléctricos y el 52 % más financiación gubernamental para estos vehículos.

Las organizaciones promotoras instaron a la UE y a los gobiernos nacionales a acelerar la electrificación y reducir la dependencia fósil.