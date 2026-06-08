El español Antón Leis García, nombrado Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR

Leis García sucederá a Raouf Mazou, de la República del Congo, a quien Guterres agradeció sus servicios, según recoge un comunicado difundido por su portavoz.

Actualmente, Leis García es director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la agencia española de desarrollo y ayuda humanitaria.

"Aporta al cargo una amplia experiencia en cooperación internacional y asuntos multilaterales, con especial énfasis en el desarrollo, la gobernanza y las alianzas", aseguró el portavoz del secretario general.

Antes de dirigir AECID, ocupó otros puestos de responsabilidad en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Secretaría General de Asuntos Internacionales, la Unión Europea (UE), el G20 y la Seguridad Global de la Presidencia del Gobierno de España

Además, también tiene en experiencia en instituciones financieras como el Banco Africano de Desarrollo y el Grupo del Banco Mundial.

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Guterres anunció también este lunes de la estadounidense Tressa Rae Finerty como Alta Comisionada Adjunta de ACNUR, que sucederá a la estadounidense Kelly T. Clements, y el de Edem Wosornu, de Ghana, como Alta Comisionada Adjunta para la Protección, que tomará el relevo de Ruvendrini Menikdiwela, de Sri Lanka.

Finerty es diplomática y actualmente ocupa el cargo de encargada de negocios de la Misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales en Ginebra (Suiza).

Wosornu, por su parte, ocupa actualmente el cargo de directora de la División de Respuesta a las Crisis de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y preside el Grupo de Directores de Emergencias del Comité Permanente entre Organismos.