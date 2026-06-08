El Gobierno militar de Burkina Faso suspende los concursos de belleza

La suspensión se produce en un contexto de elaboración de nuevas normas destinadas a regular este tipo de eventos dado que las autoridades consideran necesario asegurar que los concursos respeten los valores culturales, morales y sociales de la nación.

Mientras estas nuevas regulaciones no entren en vigor, no se concederá ninguna autorización para la celebración de concursos de belleza.

"Esta iniciativa forma parte de la dinámica actual de preservación, promoción y valorización del patrimonio cultural nacional, de conformidad con los ideales de la Revolución Popular Progresista", señala el comunicado.

En los últimos años, los concursos de belleza se han multiplicado en Burkina Faso, con convocatorias que alcanzan al ámbito universitario y certámenes infantiles y masculinos.

Esta medida se inscribe en una estrategia más amplia de control y reorganización del sector cultural.

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El pasado 30 de mayo, durante la inauguración de un festival en el interior del país, el ministro de Cultura, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ya había mostrado una postura firme respecto a determinadas prácticas artísticas.

"Los artistas que exhiban comportamientos que no honren a la mujer, especialmente aquellas mujeres que realizan pasos de baile inapropiados, verán prohibidas esas prácticas", declaró.

También denunció la presencia de "comentarios malintencionados" o "degradantes" en algunas producciones artísticas.

El ministro advirtió además que el Estado dejará de apoyar a "cualquier artista que no promueva verdaderamente la cultura burkinesa", ya sea mediante apoyo institucional o financiero.

Advirtió, además, sobre "influencias externas" que podrían desviar los objetivos culturales del país e insistió en que "Burkina Faso está abierta a todas las culturas del mundo. Pero para abrirnos mejor a los demás, primero debemos conocernos mejor a nosotros mismos".

Burkina Faso vive desde 2022 bajo un régimen de transición militar tras dos golpes de Estado que llevaron al poder al capitán Ibrahim Traoré, en un contexto de grave crisis de seguridad por la expansión de la insurgencia yihadista en el Sahel.