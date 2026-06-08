El Nikkei extiende sus pérdidas y se desploma casi un 4 % por las tecnológicas

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, se dejaba un 3,83 %, o 2.547,72 puntos, hasta 64.040,4 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 2,66 %, o 104,98 puntos, hasta 3.844,11 unidades.

El parqué tokiota siguió la tendencia del mercado estadounidense y arrancó la sesión con fuertes caídas en el sector tecnológico y de semiconductores.

La firma Advantest se dejaba un 4,89 %, Tokyo Electron bajaba un 6,32 % y Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), perdía un 6,3 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA, se desplomaba además un 7,53 %.

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Las caídas se contagiaron también a otros sectores, y las pérdidas eran generalizadas entre las principales empresas del país.

El fabricante de vehículos Toyota perdía un 1,05 %, mientras sus rivales Honda y Nissan se dejaban un 1,32 % y un 2,47 %, respectivamente.

El principal banco japonés, MUFG, caía un 2,05 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajaba un 1,43 %, aunque la empresa de videojuegos Nintendo subía un 1,77 %.

Fast Retailing, la matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, cedía un 0,38 %.