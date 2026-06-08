El papa propone en Madrid el lenguaje del amor "para que todos se sientan como en casa"

"Vosotros sois la Iglesia diocesana en medio de un pueblo que ama la música, la danza y el estar juntos, pero que también conoce los conflictos, la resignación y, a veces, la desesperación, situaciones en las que el Evangelio puede abrir un camino a la esperanza", dijo el papa a 70.000 fieles de las diócesis de la región de Madrid en un discurso en el Santiago Bernabéu, el estadio de fútbol del Real Madrid.

Les explicó que "hoy reconstruir significa reconocer que, en la pluralidad de voces y visiones (...) existe, sin embargo, una posibilidad luminosa: la de edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad".

El pontífice afirmó que cada vez es más importante "la misión cristiana en el seno de las grandes realidades urbanas, donde una cultura inédita late y se elabora".

"En las grandes ciudades, más que en otros lugares, a veces nos parece que ya no tenemos los mapas para movernos con seguridad. Entonces hay que volver a aprender el arte espiritual de ser cordiales, sin el cual incluso el anuncio del Evangelio corre el riesgo de convertirse en una repetición impersonal y, al perder eficacia, deja espacio a la frustración y la desconfianza", subrayó.

León XIV invitó a los fieles a "ofrecer el testimonio evangélico que desata las mejores fuerzas de una humanidad bombardeada de imágenes y palabras, pero hambrienta de justicia y sedienta de verdad".

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A los representantes de la Iglesia de Madrid los animó, además, a detenerse "para interpretar la vida de los barrios, los cambios culturales, las tensiones sociales".

El papa escuchó, entre otros, el testimonio de una mujer peruana y constató que "muchos, como ella y su familia, al comienzo sienten temor a acercarse, pues han oído hablar de prejuicios y decepciones".

"La bondad, aunque sea de unos pocos, puede vencer el miedo de muchos. Sed, para todos, como una Biblia abierta: que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la Palabra de Dios", instó.

"El amor, efectivamente, es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa", indicó el papa.

Y ya que la celebración era en un estadio de fútbol, el papa dijo: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre".