El Texas sube un 1,39 % tras los ataques entre Irán e Israel durante el fin de semana

El Ejército iraní anuncio este lunes el fin de las operaciones militares contra Israel, pero advirtió que volverá a atacar al Estado judío si este reanuda las hostilidades contra el Líbano.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,20 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este lunes a lrán e Israel a dejar de atacarse, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

"Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente", indicó Trump en su perfil de Truth Social.

Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.