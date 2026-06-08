El Tribunal regional de Fráncfort impone a Meta una multa de 100.000 euros

El Tribunal de Fráncfort considera que se colgaron en la red social Facebook informaciones falsas sobre un soldado estacionado en la franja de Gaza al que se calificó de criminal de guerra.

Además, su nombre y foto también fueron publicados en la red social.

El soldado interpuso una demanda por un procedimiento acelerado en la Cámara de prensa del Tribunal de Fráncfort, que prohibió a Meta el pasado 23 de marzo la publicación de esas entradas falsas en Facebook y amenazó con una multa en caso de incumplimiento de la sentencia.

Como las entradas no se borraron, el soldado solicitó la imposición de una multa.

Los contenidos falsos no fueron borrados de la plataforma hasta el 8 y el 10 de abril y por ello el tribunal ha impuesto la multa a Meta.