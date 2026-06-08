Entregan más de 36.000 firmas al Supremo de Japón para exigir el matrimonio homosexual

La ONG 'Marriage For All Japan' informó a través de su perfil en la red social X de que había acudido al alto tribunal con 36.001 firmas recogidas en las últimas tres semanas, desde que lanzaron la campaña a mediados de mayo.

Coincidiendo con el mes del orgullo LGBT, los demandantes y sus equipos legales argumentaron ante una sesión plenaria integrada por 15 magistrados que las disposiciones legales que no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales.

La demandante Machi Sakata dijo en declaraciones recogidas por NHK que su comunidad la acepta junto a su pareja e hija, pero reclamó una norma que legalice su relación "lo antes posible". "La ley no se ha puesto al día", afeó.

A finales de noviembre de 2025, un tribunal superior japonés falló por primera vez en contra del matrimonio homosexual, mientras que otros cinco tribunales superiores ya habían dictaminado en casos similares que la prohibición 'de facto' del matrimonio entre personas del mismo sexo en Japón es inconstitucional.

Sin embargo, el Tribunal Supremo del país no se ha pronunciado sobre estos casos hasta el momento.

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El artículo 24 de la Carta Magna japonesa define los matrimonios como un enlace "basado únicamente en el consentimiento mutuo de ambos sexos", dando a entender que solo pueden ser entre un hombre y una mujer.

En los últimos años, sin embargo, algunas autoridades locales y de distrito, entre ellas varias de Tokio, han dado pasos que conceden ciertos derechos a las uniones como pareja de hecho de personas del mismo sexo, lo que abre el camino para una futura legalización a nivel nacional.