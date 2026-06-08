Erdogan y Delcy Rodríguez se reúne n en Estambul

La reunión, a las 14.30 GMT, tendrá lugar en el palacete de Dolmabahçe a orillas del Bósforo, donde Erdogan suele recibir jefes de Gobierno extranjeros para visitas de trabajo, con menos ceremonial que el habitual en el palacio presidencial de Ankara.

Delcy Rodríguez fue recibida anoche a su llegada a Estambul por el ministro de Energía turco, Alparslan Bayraktar, como confirmó este en su cuenta de X, difundiendo imágenes de la llegada.

Según un breve comunicado difundido hoy por la oficina de la Presidencia turca, Erdogan y Rodríguez hablarán de los múltiples aspectos de las relaciones bilaterales y evaluarán los pasos necesarios para profundizar en la cooperación.

También conversarán sobre asuntos actuales de la región, agrega el comunicado oficial, sin especificar más detalles.

Junto a Rodríguez viajan el canciller venezolano, Yván Gil; y los ministros de Turismo, Daniela Cabello; Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; Transporte, Jacqueline Farías; Comercio Exterior, Johann Álvarez, y Comunicación, Miguel Pérez Pirela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La delegación venezolana llegó a Turquía tras una visita de cinco días a India, que estuvo dominada por la reactivación de las compras indias de crudo venezolano, después de que Venezuela volviera a situarse en los últimos meses entre los principales proveedores de petróleo del país más poblado del mundo.

También Turquía es un importador neto de petróleo y mantiene buenas relaciones políticas con Venezuela, pero las importaciones desde este país sudamericano alcanzan actualmente apenas el 0,07 % del total de Turquía.