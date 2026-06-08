España pide una "desescalada inmediata" en Oriente Medio para evitar más sufrimiento

"Solo el diálogo y la diplomacia garantizan la paz y la estabilidad a la región", subrayó el jefe de la diplomacia española en la red social X, convencido de que no hay solución militar en Oriente Medio.

Israel atacó este domingo dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut, donde al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas, y aseguró que era una operación contra un cuartel del grupo chií Hizbulá, a lo que Irán respondió con un ataque con misiles contra Israel, que puso en riesgo las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para frenar la guerra en Oriente Medio.

Este lunes, el Ejército de Israel informó del ataque contra "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, horas después de que Teherán lanzara misiles contra Israel.

En otro mensaje, Albares condenó también con firmeza el atentado terrorista de Hamás, organización que celebró como una "operación heroica" el ataque perpetrado el jueves en el que murió un hombre y varios resultaron heridos en el centro Israel, y el lanzamiento continuado de cohetes contra Israel por parte de Hizbulá.

"El alto el fuego debe también respetarse por todas las partes en Israel, en Palestina y en el Líbano", insistió el ministro español.