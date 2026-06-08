Expertos de la ONU advierten sobre crecientes ataques a comunidades cristianas en Nigeria

El deterioro de la situación de seguridad en esas regiones ha creado un entorno en el que grupos extremistas armados, incluidos Boko Haram, la rama regional del Estado Islámico y otros actores radicalizados "operan con consecuencias devastadoras para la población civil", subrayaron.

Los expertos, entre ellos la relatora de la ONU sobre la violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, expresaron especial alarma por los riesgos de violencia y explotación a los que están expuestas las mujeres y niñas cristianas en la zona.

"Seguimos documentando graves casos de violencia sexual, secuestros, actos equivalentes a desapariciones forzadas, conversiones forzadas y matrimonios infantiles", alertaron.

Los firmantes instaron a las autoridades nigerianas a adoptar medidas inmediatas para proteger a quienes están en riesgo, garantizar la liberación y recuperación de niñas y mujeres secuestradas e investigar los abusos.

Firman también el comunicado, entre otros, el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, y su homóloga sobre la tortura, Alice Jill Edwards.