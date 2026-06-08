Ferrovial construirá un nuevo tramo del canal para controlar las inundaciones en San Juan

El proyecto, cuya adjudicación fue concedida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, tiene el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en la capital de Puerto Rico, según el comunicado de Ferrovial.

"Estamos orgullosos de seguir colaborando con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en el desarrollo de proyectos complejos que refuerzan la resiliencia, reducen el riesgo de inundaciones y generan beneficios sostenibles para la economía y las comunidades locales", afirmó Ignacio Gaston, CEO de Ferrovial Construcción, en el mensaje.

Gaston explicó que la ampliación del canal del río Piedras contribuirá a "proteger barrios, empresas y servicios esenciales en los próximos años".

Esta obra duplicará el ancho del río, que pasará de 24 a 48 metros, y reducirá significativamente el riesgo de desbordamiento en la zona, afirma la compañía.

Con la ampliación también se reforzarán las paredes del canal, a través pilotes de hormigón anclados a más de 30 metros de profundidad, que se ejecutarán in situ y se conectarán mediante vigas de hormigón armado, reza el mensaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Algunos tramos contarán, además, con un sistema de doble muro para aumentar la seguridad. Estas estructuras buscan afianzar los márgenes del río y protegerlos frente a la erosión y los deslizamientos, una medida especialmente importante dada la proximidad del río al núcleo urbano de la ciudad, dice Ferrovial.

Según el comunicado, las obras incluirán otras acciones complementarias que optimizarán el flujo del agua, disminuirán la acumulación de sedimentos y harán que la infraestructura sea más resiliente ante episodios de lluvias intensas.

Este contrato forma parte del programa de control de inundaciones de Puerto Nuevo, que tendrá una duración aproximada de seis años y creará más de 10.000 empleos de forma directa e indirecta.

Ferrovial es una de las principales compañías globales de infraestructuras. En Norteamérica, ha desarrollado y actualmente opera cinco autopistas en Texas, Carolina del Norte y Virginia, en Estados Unidos; y también ha ejecutado obras en Toronto, Canadá, entre otros proyectos.