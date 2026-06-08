Fundación SM y Puerto Rico organizan un seminario para promover la lectura en Iberoamérica

Docentes, bibliotecarios, gestores culturales, estudiantes universitarios y familias podrán registrarse y participar de la capacitación gratuita por Zoom, que lleva como título 'Inspira lectores, transforma vidas', indicó -en un comunicado- Judy García Allende, coordinadora del curso y de la Fundación SM en Puerto Rico.

"Este seminario busca fortalecer la formación de adultos como promotores y mediadores de lectura para continuar acercando, desde la inspiración y el disfrute, a muchos más niños y jóvenes a los beneficios que ofrecen la lectura, la escritura, el arte y la cultura", indicó García.

"El curso es una celebración multicultural que reúne a ponentes y cientos de participantes de distintos países, diferentes todos, pero muy parecidos en la convicción del poder transformador de las palabras, la creatividad y la educación", añadió.

La capacitación forma parte del XIV Curso de Promotores de Lectura 2026, iniciativa nacida en Puerto Rico hace catorce años, y que hoy es un proyecto global de la Fundación SM en alianza con la PUCPR.

El programa reconoce la lectura como una herramienta fundamental para el aprendizaje, el desarrollo integral y la formación de ciudadanos capaces de comprender, analizar y participar activamente en la sociedad.

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Durante los tres días del seminario, los participantes tendrán acceso a charlas, experiencias y estrategias dirigidas a acercar la lectura a las nuevas generaciones desde distintos enfoques y disciplinas.

La edición 2026 contará con la participación de reconocidos conferenciantes, entre ellos, los puertorriqueños Tere Marichal Lugo, Brenda Vélez, José Rabelo y Luis Vellón; los escritores Chiki Fabregat, de España, y Jorge Luján, de Argentina.

También se ofrecerán sesiones en portugués a cargo de los educadores brasileños André Gravatá, Cristiane Tavares, Janine Durand y el equipo de Fundación SM Brasil.

En el seminario se abordarán temas como el rol docente en la mediación lectora, el mediador de lectura ante la creación, la música en la adquisición de la lectura, estrategias para acercar a adolescentes a la lectura, cómo abordar temas complejos con niños y jóvenes, el potencial de la novela gráfica en el fomento lector, entre otros.

A los participantes se les entregará una certificación de desarrollo profesional, otorgada por el Instituto de Educación Continua de la PUCPR.