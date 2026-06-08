Ginebra comienza a blindar sus bancos y comercios de cara a las protestas contra el G7

Desde hace ya unos días, locales como la sucursal del banco suizo UBS en la céntrica zona de Bel-Air han aparecido con sus puertas y ventanas cubiertas de planchas de madera, ante el temor de que haya incidentes violentos durante la protesta del 14 de junio, un día antes de que comience la cumbre.

Otros establecimientos próximos, en una zona donde se encuentran algunas de las tiendas de joyas y moda de lujo más exclusivas de la ciudad, han optado también por protegerse, pese a que el recorrido de la manifestación autorizada por el gobierno local no pasará por allí, precisamente para intentar evitar ataques a esos locales.

También se ha rodeado de bloques de cemento y vallas el Gran Teatro de la ciudad, que en una protesta organizada hace una década sufrió daños cuando unos manifestantes arrojaron aceite de motor contra su fachada de aires clásicos.

Todas estas precauciones evidencian el mal recuerdo de otra anterior cumbre que se celebró en Evián en 2003, en aquel entonces del G8, que en Ginebra se saldó con cientos de detenidos en incidentes violentos entre manifestantes y policía, actos vandálicos y pérdidas para la economía local de unos 7 millones de francos.

El gobierno local, que anticipa posibles altercados también en esta ocasión, incluso ha desbloqueado de su presupuesto 6 millones de francos (6,5 millones de euros) para eventuales indemnizaciones a los comercios que sufran daños materiales durante las protestas anti-G7.

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Un dinero que, señaló el diario local 'Tribune de Genève', será reclamado al Gobierno de Francia, con el que su homólogo suizo, molesto por la elección de un lugar próximo a su frontera para una cumbre en la que no participa y en un momento de grandes tensiones internacionales, ha acordado compartir los costes de seguridad.

Ginebra cerrará 28 de sus 35 pasos fronterizos con Francia durante la cumbre, movilizará a 4.000 soldados para asistir a las fuerzas civiles en el operativo de seguridad, y se espera que muchas de sus principales vías estén bloqueadas durante el encuentro de líderes, por lo que se esperan unos días muy complicados para el transporte y el suministro local.