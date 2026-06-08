Gobierno de Venezuela dice que no está planteada una negociación con María Corina Machado

"Eso es pura paja (mentira)", dijo el ministro de Interior y secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sobre el llamado del sector mayoritario de la oposición y de sus líderes, Machado y Edmundo González Urrutia, a una negociación "seria, firme y responsable" con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el acompañamiento de EE.UU. para "restaurar la democracia" a través de una elección presidencial.

Durante la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello aseguró que con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, "no está planteado nada y con ella (Machado) menos".

Asimismo, indicó que "no ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo" de la mandataria encargada con "ningún personaje parecido" y que "ellos (los opositores) no están en condiciones de poner condiciones en este país".

El pasado jueves, Machado insistió en que ella tiene "la responsabilidad de dirigir el proceso de negociación" con el Gobierno de Rodríguez y aseguró que esta es la mejor opción para el chavismo, que, consideró, se encuentra en una situación "insostenible" y que, por "una vía o por otra, va a salir".

En una entrevista con la periodista Carla Angola desde Oslo, la opositora advirtió de que "puede pasar cualquier cosa" en Venezuela si el proceso de transición no se realiza de forma ordenada, pacífica y con garantías con todas las partes involucradas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, explicó que debe haber un protocolo claro y muy definido en cuanto a objetivos, plazos y maneras de ir evaluando los resultados y señaló también la necesidad de que el pueblo venezolano esté "en el medio" y muy bien informado de lo que se está discutiendo.

Recientemente, Machado anunció que será candidata y dijo que "no está en duda" la salida de Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. el pasado enero en Caracas.