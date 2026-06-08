Hamás agradece "profundamente" a Irán y los hutíes por sus recientes ataques contra Israel

"Ante los continuos crímenes y agresiones de la ocupación sionista contra nuestro pueblo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, así como contra el hermano pueblo libanés, detener esta agresión y estos crímenes se ha convertido en una prioridad urgente, lo que exige la solidaridad de diversas partes en la región y en el mundo para ponerles fin", aseguró Hamás en su comunicado.

Anoche se reactivaron los intercambios directos de misiles entre Irán e Israel, tras el ataque iraní a territorio israelí en represalia por el bombardeo del Estado hebreo a Beirut horas antes.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Irán y EE.UU., Teherán había advertido de que el frente libanés, donde Israel continúa expandiendo su ocupación al sur del país y mantiene enfrentamientos con la milicia chií Hizbulá, debía estar incluido en el cese de las hostilidades.

Tras semanas de ataques de Israel en el sur de Líbano, pero también en el este de su país vecino y en la propia capital libanesa, este domingo Irán decidió responder con el envío de misiles balísticos concretamente contra las bases israelíes de Nevatim y Tel Nof, según la versión iraní.

"Resulta evidente que la entidad sionista y su comportamiento agresivo e incontrolado son la fuente de todas las tensiones en la región y de sus graves repercusiones en el ámbito internacional", añadió Hamás en su comunicado.

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Por su parte, decenas de aviones israelíes atacaron el sistema de defensa aérea del régimen iraní la pasada madrugada como respuesta al envío de misiles balísticos por parte de Teherán, así como también el complejo petroquímico de Mahshahr, al suroeste de Irán.

El Ejército israelí aseguró además estar preparándose para "varios días o el tiempo necesario" de enfrentamiento con Irán.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel se están preparando para un abanico de opciones que van desde varios días hasta el tiempo que sea necesario", indicó una fuente militar a EFE, que señaló que la actual no se trata de una operación distinta de la lanzada por Israel contra Irán el pasado febrero, sino una continuación de la misma.