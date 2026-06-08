Interceptan en Córdoba un camión cargado con 1.100 litros de éxtasis líquido que ingresó desde Paraguay

De acuerdo con las notas periodísticas sobre el hecho ocurrido en Córdoba, Argentina, efectivos de la Unidad de Inteligencia Criminal Chaco de la Gendarmería fueron alertados sobre el ingreso a territorio argentino desde el Paraguay, por el paso San Ignacio de Loyola, de un camión de gran porte cargado con 27.990 kilos de harina de girasol.

Sin embargo, los informantes no dieron los datos exactos del vehículo, que supuestamente tenía como destino final el paso internacional Cristo Redentor en la provincia de Mendoza.

Ante esto los agentes de la Gendarmería comenzaron a rastrear el camión de gran porte, sin embargo, aparentemente las averiguaciones efectuadas por los uniformados también pusieron en alerta a los traficantes.

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Estos al confirmar que toda la Gendarmería del norte argentino estaba buscando el camión optaron por abandonarlo en el predio de una estación de servicios ubicada en la ciudad de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba.

En la tarde del viernes último finalmente el camión fue localizado, pero sin ocupantes, por lo que comenzaron a revisarlo minuciosamente hasta que uno de los oficiales se percató de que uno de los tanques de combustible no estaba conectado con el motor.

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Cuando revisaron el depósito encontraron que estaba lleno de un líquido que no era carburante por lo que sometieron el producto a un análisis de campo cuyo resultado confirmó que se trataba de una sustancia prohibida, éxtasis o ketamina. Para confirmar enviaron muestras a laboratorios forenses.

Otra carga que ingresó desde Paraguay

De acuerdo con autoridades del país, el éxtasis es una sustancia muy consumida por los jóvenes principalmente en locales nocturnos. Igualmente, algunas fuentes confirmaron que en los últimos tiempos se hicieron varios procedimientos en el vecino país, en los que se incautaron importantes cantidades de drogas sintéticas que ingresaron desde el Paraguay.

El 28 de marzo último, agentes antidroga interceptaron en Buenos Aires, un camión Scania blanco, con matrícula JAA 231, al mando de Joel Rolando Román Ávalos (40), oriundo de Presidente Hayes. El vehículo llevaba alrededor de las 400 litros de ketamina en uno de los tanques de combustible.