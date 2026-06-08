Irán cierra uno de los aeropuertos de Teherán y el espacio aéreo occidental del país

“El aeropuerto Mehrabad de Teherán ha suspendido todos los vuelos de llegada y salida tras la nueva agresión del régimen israelí contra Irán”, informó la agencia estatal IRNA que citó como fuente a las relaciones públicas del aeródromo.

El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, a pesar de su nombre, se usa para vuelos nacionales y diplomáticos, mientras que el Aeropuerto Internacional Iman Jomeiní se destina para vuelos al extranjero.

La Organización de Aviación Civil de Irán anunció anoche el cierre del espacio aéreo en el oeste del país por motivos de “seguridad”, tras el inicio de los ataques iraníes contra Israel.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán y un complejo petroquímico de Mahshahr que registró "daños parciales”, según las autoridades locales.

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel primera hora de esta mañana con bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito disuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.