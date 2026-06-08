Israel acusa a un ciudadano de espiar para Irán

Según la nota el sospechoso, residente en la ciudad costera de Bat Yam (centro de Israel), fue arrestado este mayo en el marco de una operación conjunta de estos organismos "bajo sospecha de haber cometido delitos graves contra la seguridad relacionados con el contacto con agentes de inteligencia iraníes".

De acuerdo con las autoridades israelíes, el contacto entre el detenido y los agentes iraníes habría comenzado a través de una red social a finales de 2025.

Durante ese periodo, supuestamente accedió a realizar "diversas tareas" a cambio de una compensación económica, agrega el comunicado.

"Se prevé la presentación de una acusación formal en los próximos días", afirma la nota.

En los últimos meses y en el marco de las ofensivas contra Irán, las autoridades israelíes han detenido a varios ciudadanos bajo cargos de espiar para el país persa y la Fiscalía ha pedido, en varias ocasiones, el endurecimiento de condenas por estos hechos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 31 de mayo, el Tribunal Supremo de Israel condenó a 7 años de cárcel a un hombre israelí por contactar con un palestino de Yenín (norte de Cisjordania) que operaba para la inteligencia iraní, para quien realizó tareas como transportar a personas que pretendían entrar a territorio israelí por Jordania.