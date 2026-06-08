Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio

El lanzamiento se produce una hora y media después de que Israel avisara de que atacó "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, en respuesta al ataque de la República Islámica como represalia por los ataques israelíes contra el Líbano.

Poco después de la alerta, que sonó en Jerusalén, en Tel Aviv y otras zonas del centro de Israel, el Ejército informó de que se podían abandonar los refugios al haber pasado la amenaza y confirmó a EFE que el misil había sido interceptado.

Irán lanzó en la noche del domingo un total de once misiles contra Israel tras el ataque israelí contra dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, donde al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas este domingo. Israel aseguró que se trató de una operación contra un cuartel del grupo chií Hizbulá.

Irán ya había anticipado que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con EE.UU. el 8 de abril incluye a la nación árabe.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró haber interceptado todos los misiles lanzados por Irán.

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La reanudación de las hostilidades pone en aprietos el éxito de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, por lo que el presidente Trump se apresuró a decir que pediría al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no respondiera a la ofensiva.