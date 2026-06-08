Israel ordena desplazamientos de población en el Líbano pese a las advertencias de Irán

"Advertencia urgente a los residentes del Líbano, especialmente a los habitantes de la zona de Zuquq al Mafdi (un campo de refugiados junto a Tiro). Las repetidas violaciones de Hizbulá del alto el fuego obligan a las FDI (las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) a actuar contra ello con determinación", recoge el comunicado emitido por el portavoz en árabe de las fuerzas armadas Avichay Adraee.

El texto, publicado en la red social X hacia las 18.23 hora local (15.23 GMT), se ha emitido apenas minutos después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciara que el fuego de Irán contra el país ha sido "contenido" y reivindicara seguir atacando al Líbano.

También esta tarde, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano recogió que Israel había bombardeado un vehículo en Tiro.

Por otro lado, el Ejército israelí ha registrado dos lanzamientos de proyectiles que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en comunidades del norte de Israel, pero que estaban dirigidos a las tropas que invaden el sur del Líbano y no cruzaron la frontera.

El Ejército iraní anunció a primera hora de la tarde el cese de sus ataques contra Israel, advirtiendo de que reanudar los bombardeos en Beirut o el sur del Líbano conllevará por parte de la República Islámica "acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora".

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"Rechazamos categóricamente las amenazas de Irán. Cualquier intento iraní de vincular al Líbano con Irán y atacar Israel será respondido con gran contundencia, como sucedió ayer", ha respondido por su parte el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.