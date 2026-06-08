Israel retirará el martes las medidas de seguridad impuestas por la escalada con Irán

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) siguen vigilando la evolución de la situación, y tras una evaluación continua de la situación realizada por el Comando del Frente Interno, se ha decidido actualizar las directrices defensivas", recoge un comunicado de las fuerzas armadas.

Todo el país volverá a la normalidad excepto algunas comunidades en la frontera con el Líbano, donde las autoridades israelíes insisten que el Ejército seguirá operando.

El anuncio se ha producido apenas instantes después de que, en su primera aparición desde la escalada de las hostilidades, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunciara que los ataques de Irán habían sido "contenidos". La República Islámica había dado por concluidos sus ataques horas antes.

En el marco de la escalada con Irán que comenzó en la noche del domingo, Israel ordenó el cierre de las escuelas para esta jornada y redujo a 200 en el exterior y 500 en el interior los posibles asistentes a reuniones. Estas medidas, sin embargo, son mucho más limitadas que las restricciones aplicadas durante el punto álgido de la guerra entre febrero y abril.

Tampoco se tomaron otras medidas como la cancelación de las actividades laborales o el cierre de los aeropuertos.