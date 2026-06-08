Jefe de derechos humanos ONU: nuevas sanciones de EEUU contra Cuba ponen vidas en peligro

"Hay niños que mueren porque los médicos no tienen acceso a suministros médicos esenciales y medicamentos, esto es inaceptable", afirmó Türk en un comunicado.

El jefe de derechos humanos insistió en que las restricciones al combustible impuestas desde principios de 2026 y el reciente endurecimiento en mayo de las sanciones extraterritoriales están perjudicando directamente a los cubanos, especialmente a los más vulnerables.

Las restricciones energéticas han provocado apagones diarios que ahora superan con frecuencia las 20 horas, lo que unido a las sanciones de mayo está limitando el acceso a suministros y servicios esenciales, "incluidos el agua, los alimentos y la atención sanitaria", alertó.

Türk recordó, citando informes de la salud pública cubana, que desde la imposición de las sanciones al combustible la mortalidad infantil se ha duplicado hasta el 9,9 por mil, mientras que las tasas de supervivencia del cáncer en niños han bajado del 85 % al 65 %.

El alto comisionado agregó que las medidas coercitivas también están obstaculizando el trabajo de las agencias humanitarias, incluidas las del sistema de Naciones Unidas, a la hora de prestar ayuda y asistencia esencial.

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Türk aprovechó para pedir al Gobierno cubano que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y "se comprometa en un diálogo constructivo y en esfuerzos de creación de confianza para aliviar las tensiones sociales".