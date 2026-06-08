Kallas celebra que Armenia haya elegido un "futuro europeo" pese a la "presión" de Rusia

"Parece que los armenios, aunque bajo una fuerte presión rusa, aún así han elegido tener un futuro europeo, lo que es bueno. Por supuesto, intentaremos ayudar tanto como sea posible, también en las futuras reformas", dijo Kallas a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa de la UE que se celebra en Nicosia.

La jefa de la diplomacia europea se pronunció así poco antes que se publicasen los resultados preliminares oficiales, que dan la victoria a la formación gobernante -que contaba también con el respaldo de Estados Unidos- con un 49,81 % de los votos, de modo que podrá formar gobierno en solitario.

El principal partido opositor, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián, ubtuvo un 23,29 % de los votos, mientras que el bloque Armenia liderado por el expresidente Robert Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios y el minoritario Armenia Próspera de Gaguik Tsarukián, un 4 %, justo el mínimo para acceder al legislativo, según los resultados publicados hoy por la Comisión Electoral Central del país caucásico.