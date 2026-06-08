Kallas: El dron derribado en Letonia muestra que la amenaza también se cierne sobre Europa

"Esto demuestra claramente que la amenaza también se cierne sobre el territorio europeo; tenemos que tomárnoslo en serio a la hora de reforzar realmente nuestra propia defensa, además, teniendo en cuenta la forma en que se libran las guerras hoy en día", declaró Kallas en una rueda de prensa con ocasión de una reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Chipre.

La ex primera ministra estonia consideró que este tipo de incidentes indican que la UE debe "avanzar rápidamente con todo el trabajo que está realizando en torno al 'muro de drones' y poner en marcha estas capacidades de verdad".

"Tenemos mucho que aprender de Ucrania en este sentido, ya que lo han implantado de forma muy, muy eficaz", dijo, y apuntó que el país invadido por Rusia ha logrado una tasa de interceptación del 97 %.

"Necesitamos no reinventar la rueda, sino aprender de ellos", comentó sobre la cooperación que la UE quiere impulsar con Kiev en ese ámbito.

Cazas aliados derribaron este lunes sobre Letgalia, en el este de Letonia, un dron extranjero que había ingresado en el espacio aéreo del país como resultado de la guerra electromagnética rusa, según informaron las Fuerzas Armadas Nacionales del país báltico en un comunicado.

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De momento, Letonia no ha revelado si se trata de un dron ucraniano desviado por Rusia, y Kiev tampoco se ha pronunciado al respecto.

Se trata de la primera vez desde que comenzaron a detectarse drones procedentes del extranjero en el espacio aéreo letón que un vehículo aéreo no tripulado es derribado.

En mayo pasado, el Gobierno tripartito de la entonces primera ministra letona Evika Siliņa perdió la mayoría parlamentaria y ella dimitió a raíz, precisamente, de una crisis ocasionada por el impacto de dos drones ucranianos desviados en una infraestructura energética.

La crisis de Gobierno se desató cuando dos drones ucranianos se desviaron, debido a las medidas de guerra electrónica rusa, según aseguró entonces el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, y penetraron en el espacio aéreo letón, donde provocaron una explosión al impactar en un depósito de petróleo vacío en Rēzekne, a 60 kilómetros de la frontera con Rusia.