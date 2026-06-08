La aerolínea húngara Wizz Air suspende sus vuelos a Israel debido a los ataques de Irán

La decisión, por el momento, afecta los vuelos con destino a Israel de hoy y de mañana, informó el portal económico Portfolio.hu.

Wizz Air señaló que tiene la intención de reanudar la operación de los vuelos el miércoles, 10 de junio, dependiendo de la evolución de la situación bélica en la región.

"La seguridad de nuestros pasajeros y de nuestra tripulación sigue siendo la máxima prioridad de la empresa", declararon fuentes de la aerolínea a Portfolio.hu.

El Ejército iraní anuncio este lunes el fin de las operaciones militares contra Israel, pero advirtió que volverá a atacar al Estado judío si este reanuda las hostilidades contra el Líbano.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques de ese país contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

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Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel a primera hora de esta mañana.

Israel no ha cerrado su espacio aéreo tras los ataques con misiles de esta madrugada, y el aeropuerto Ben Gurion, situado en las cercanías de Tel Aviv, sigue operando.

La línea aérea cuenta con vuelos entre Tel Aviv y 28 destinos europeos.