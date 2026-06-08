La bolsa de valores de Perú cae y el dólar sube ante la incertidumbre por segunda vuelta

Al inicio de la jornada bursátil, la Bolsa presentaba un descenso del 0,63 % en el índice general e igualmente una caída del 0,59 % en el índice selectivo, de las quince acciones más negociadas en el mercado peruano.

Los títulos más afectados eran la pesquera Exalmar, con una caída del 15 %; la minera canadiense Silver Mountain Resources (AGMR), que opera dos minas en la surandina Huancavelica, con un descenso del 10 %; y la polimetálica peruana Nexa Resources, con una caída del 5,94 %, entre otros.

Sin embargo, al menos cinco acciones que se cotizan en la plaza limeña reportaban alzas como la minera Nexa Resources Atacocha que produce concentrados de zinc, cobre y plomo en la andina Pasco, con un crecimiento de 4,10 %.

La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Perú se sigue extendiendo después de la segunda vuelta del domingo, dado que el conteo oficial mantiene a Fujimori con 50 % de votos y a Sánchez con 49,9 %, cuando se han computado el 93,4 % de actas oficiales.

Sin embargo, las proyecciones del resultado final realizadas por las empresas encuestadoras Ipsos y Datum dan la victoria a Sánchez por un estrecho margen respecto a Fujimori, razón por la cual ambos candidatos han llamado a defender el voto hasta el final del escrutinio y la deliberación de las actas impugnadas.

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A su vez, la cotización del dólar reaccionó al alza y en las primeras horas de este lunes ya había subido a 3,50 soles, después del cierre en 3,47 soles del viernes pasado, de acuerdo a información de las casas de cambio.

Según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cotización del dólar ya había reportado un alza acumulada de 3,27 % en lo que va del año, hasta el viernes pasado, y una caída de 4,27 % en los últimos 12 meses.

El banco emisor difundió además este lunes un reporte en el que precisó que las expectativas de inflación a 12 meses, se mantienen dentro del rango meta, a un nivel de 2,89 % hasta mayo pasado.

Estas expectativas se mantienen ancladas desde hace cerca de dos año y medio, cuando en diciembre de 2023 retornaron al rango meta tras el impacto inflacionario que afectó a la economía mundial, señaló el Banco Central.