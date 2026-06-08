La Bolsa española baja un 0,66 % influida por la inestabilidad de Oriente Medio

El IBEX 35, el selectivo español, restó 121,8 puntos para terminar en 18.223,1. En el acumulado del año, el indicador nacional mantiene una revalorización del 5,29 %.
Entre las subidas más importantes del IBEX 35 destacaron la tecnológica Indra (2,63 %) y la compañía de perfumería y cosméticos Puig (1,56 %), mientras que la mayor bajada correspondió a la empresa de energía renovable Solaria, que se dejó un 3,45 %.
Un día más, la sesión se caracterizó por la volatilidad de las cotizaciones, influida por el escenario internacional, lo que causó que el precio del barril de brent se negociara a 94,71 dólares al cierre de los mercados europeos.