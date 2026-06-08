La CIDH otorga medidas cautelares a joven nicaragüense que se manifestó contra Ortega

En su resolución, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares en beneficio de Ferreti Hernández tras considerar que se encuentra "en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Nicaragua".

Según la solicitud, el joven -que participó en las protestas sociales en 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega, está privado de su libertad desde 2022 en el Centro Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como 'La Modelo', sin acceso a atención médica para tratar padecimientos de salud.

Asimismo, sería objeto de agresiones físicas, amenazas, malos tratos y en condiciones inapropiadas de detención.

Por su parte, el Estado de Nicaragua no proporcionó información a la comisión, que es un ente autónomo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que el beneficiario se encontraría recluido en condiciones de detención inadecuadas, en total desprotección y en una situación de gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable a sus derechos.

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La CIDH solicitó, por tanto, al Estado de Nicaragua, entre otras peticiones, que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Ferreti Hernández, así como que garantice que las condiciones de su detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.

En la misma vía, la CIDH indicó que el Estado nicaragüense debe tomar medidas para garantizar que el beneficiario no sea objeto de agresiones, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia; y que también informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".