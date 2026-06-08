La despedida pública del 'Indio' Solari congrega a más de 500.000 personas en Argentina

Las puertas del polideportivo José María Gatica cerraron durante la madrugada, poniendo fin a al velatorio público por las que pasaron miles de personas y en las que las filas de seguidores para despedir al músico llegaron a extenderse por más de siete kilómetros, según informó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, organizador del evento.

La ceremonia finalizó bajo la lluvia, un factor que redujo de forma progresiva la concurrencia durante las primeras horas de la madrugada.

La familia del artista difundió un comunicado a primera hora de este lunes en el que agradeció el acompañamiento de los seguidores y dio por terminada la despedida pública.

"Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", expresaron sobre el líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también conocida como Los Redondos.

"Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese", agregaron.

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La circulación del tránsito volvió a restablecerse en la avenida Mitre, arteria principal de Avellaneda y acceso al lugar donde los seguidores dieron el último adiós a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

La despedida del músico, fallecido el pasado viernes tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, se convirtió en uno de los funerales más multitudinarios de la historia reciente de Argentina.