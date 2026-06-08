La India pide a sus ciudadanos evacuar Irán ante la nueva oleada de ataques con Israel

"Se aconseja a los ciudadanos indios que se encuentran actualmente en Irán que salgan del país por los medios de transporte disponibles", declaró en un aviso la Embajada de la India en la capital iraní.

La alerta de evacuación se produce horas después de que la región sufriera uno de los mayores picos de hostilidad desde el alto el fuego alcanzado el pasado mes de abril.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel en represalia por las operaciones del Estado judío en el Líbano. Las fuerzas israelíes respondieron de madrugada bombardeando diversos puntos de Irán, incluyendo Teherán y un complejo petroquímico en Mahshahr, al suroeste del país, que sufrió "daños parciales".

Como respuesta al ataque, Irán atacó de nuevo Israel la primera hora de esta mañana con bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim.

El presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

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Desde el inicio de las hostilidades, este aviso es el más contundente emitido por Nueva Delhi, que ha enviado avisos regulares a sus ciudadanos en Irán pidiéndoles buscar refugio ante los ataques.

El pasado miércoles, el Gobierno de la India condenó el ataque contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait que mató a un nacional indio e hirió a otras 60 personas, muchas de ellas del país asiático.

Según datos oficiales, alrededor de 9.000 indios se encontraban en Irán cuando el conflicto se intensificó el pasado 28 de febrero, y se estima que, desde entonces, sólo unos 1.800 ciudadanos han abandonado el país.