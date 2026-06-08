La obra de Julio Le Parc, artista visionario argentino, luce en la Tate Modern de Londres

La icónica galería británica muestra una cuidada y seleccionada retrospectiva de toda la creación de Le Parc, que desde finales de los años 50 del siglo pasado hasta el final de sus días estuvo siempre adelantado a su tiempo. Siete décadas de creación.

"Fue uno de los artistas que prácticamente inventó el concepto de arte inmersivo e interactivo", expresa a EFE la comisaria de la muestra, Val Ravaglia, quien trabajó mano a mano con el creador, fallecido el pasado 30 de mayo en París, donde residía.

Le Parc, que estuvo muy implicado en esta exposición, fue de los primeros en centrar su enfoque artístico al espectador, como lo muestra esta exhibición que ocupa ocho salas de la Tate Modern.

La comisaria de la muestra le describe como "personaje singular, con una personalidad arrolladora, pero de una forma muy entrañable", mostrando "la pasión que sentía, sobre todo por la manera en que la gente percibía su obra", siempre pensando en el público.

Esto se puede apreciar en su trabajo 'Luz vibrante', en la que el espectador se emerge en la tranquilidad de una luz tenue reflejada en cristales, y en 'Conjunto de once movimientos sorpresa' (1965), donde se necesita de la interacción de la gente para que la magia tenga lugar.

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El trabajo que abraza por completo su forma de trabajar se aprecia en 'Láminas reflectantes' (2017), ya que es necesaria la comunicación y la complicidad de los espectadores, porque al interactuar con la obra -caminando detrás de 64 hojas- es necesario que haya alguien más que observe el efecto reflectante al ojo humano desde el otro lado.

La muestra también dedica una pequeña parte a sus coloridas pinturas y su característica paleta de catorce colores. Desde sus primeros experimentos a finales de los años 1950 hasta lo más reciente de 2024.

La selección de la Tate obedece a uno de los últimos deseos del genio argentino de "no incluir la mayor cantidad de obras posible, sino asegurar que cada una tuviera el espacio necesario y condiciones", reseña Ravaglia, para que la experiencia de los espectadores fuera lo más espectacular posible.

La muestra podrá verse desde el 11 de junio y hasta el 3 de mayo de 2027.